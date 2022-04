Cadáver resgatado do rio Lima

O corpo de um homem, aparentemente com 60 a 65 anos, foi resgatado, esta sexta-feira, das águas do rio Lima, nas imediações da ponte Eiffel de Viana do Castelo.

Segundo o Comandante da Capitania de Viana, Rui Silva Lampreia, tudo indica que se trata de um pescador da zona de Darque, que teria por hábito pescar naquela travessia.

O alerta para um corpo a boiar junto à Capela de S. Lourenço, próxima da ponte, foi dado pelas 16.50 horas. Quando a Polícia Marítima e a estação salvavidas chegaram ao local já lá se encontravam meios dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo.

A vítima já tinha sido resgatada por uma embarcação dos Sapadores. De acordo com o Comandante Silva Lampreia, o óbito, associado a "afogamento, foi declarado no local. Foi acionada uma equipa de psicólogos para eventual apoio aos familiares. O cadáver foi transportado para o IML de Viana do Castelo.