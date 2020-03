Hospitais de Viana e Ponte de Lima restringem atividade a casos urgentes

Os hospitais de Viana do Castelo e Ponte de Lima só vão atender urgências a partir desta terça-feira.

O objetivo é restringir ao máximo a circulação de pessoas no perímetro daqueles estabelecimentos hospitalares.

Segundo um comunicado divulgado, esta terça-feira, na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) está "suspensa toda a atividade clínica não urgente. Nomeadamente consultas externas, intervenções cirúrgicas, sessões de hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica".

Informa ainda que se mantêm "as intervenções cirúrgicas prioritárias" e "a atividade programada em casos clinicamente relevantes, passando a ser privilegiadas as consultas não presenciais, sempre que tal seja possível e adequado". A medida foi decidida no âmbito do Plano de Contingência Covid-19 e seguindo as orientações das Autoridades da Saúde.

Recorde-se que junto aos hospitais de Viana do Castelo e Ponte de Lima foram instaladas tendas do Exército e contentores para reforço de resposta à pandemia. Naquele concelho, extensões de saúde foram encerradas esta terça-feira e nos centros de saúde foram criadas salas de isolamento para responder a eventuais casos de Covid-19.