Hospital de retaguarda no Centro Cultural de Viana do Castelo poderá chegar às 200 camas

O Centro Cultural de Viana do Castelo vai funcionar como hospital de retaguarda, com 121 camas, para receber doentes em convalescença.

Segundo fonte da Câmara Municipal, o espaço poderá chegar "às 200 camas", conforme as necessidades. No local foram já instaladas cem camas e uma enfermaria, 21 quartos individuais, salas de tratamentos, de convívio e refeições, gabinete médico, e balneários masculinos e femininos.

Foi criada também uma unidade de armazenamento de equipamento para sujos e limpos, dois acessos diferenciados de entradas e saídas e oitenta cacifos individuais. "O layout do hospital de retaguarda foi projetado de acordo com orientações da ULSAM e das autoridades de saúde pública", informa a autarquia.

Em Viana do Castelo foram ainda preparados sete espaços de confinamento para quarentena profilática, com capacidade para 190 pessoas, nos Centros Náuticos Municipais e Sedes dos Grupos Folclóricos do concelho, para cidadãos idosos com autonomia.