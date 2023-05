Hospital de Viana comunica por engano à família morte de idosa

O comediante John Mendes denunciou, esta quinta-feira, nas redes sociais, que o hospital de Viana do Castelo lhe comunicou a morte da avó por engano. Segundo o jovem, o erro só terá sido detetado e comunicado à família após algumas horas, quando esta já tinha começado a tratar do funeral.

O caso tornado público pela "AltominhoTV", foi confirmado esta tarde pela administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM). "A ULSAM confirma a comunicação errónea de um óbito, ocorrência que lamentamos, face ao mesmo o Senhor Presidente do Conselho de Administração pediu a revisão deste procedimento por forma a evitar situações análogas", declarou aquela unidade de saúde, na sequência de pedido de esclarecimento feito pelo JN.

"Props (gíria em inglês usada para agradecer) para o hospital de Viana, porque me ligaram de manhã a dizer que a minha avó tinha falecido. Pôs a família toda a chorar e eu próprio, vieram-me as lágrimas aos olhos, o que é normal.. Paramos a família toda, cancelei este dia de trabalho, de gravações, tudo. Na funerária já estava tudo tratadinho", conta o neto num vídeo publicado nas redes. "Na hora de almoço ligaram-me: olhe é para a avisar que, afinal, a sua avó não faleceu. Foi engano. Enganei-me na linha do computador. Hospital de Viana, obrigado!".

Em declarações à "AltominhoTV", o jovem contou que Ana Lopes, a sua avó, de 83 anos, foi transportada de Monção para o hospital de Viana do Castelo, com uma infeção pulmonar, mas ao telefone disseram-lhe que tinha falecido devido a uma infeção urinária, algo que, de acordo com o comediante de Barcelos, a sua avó "costuma ter com frequência".

Após detetarem o engano, voltaram a ligar. "Pediram imensas desculpas. A médica disse que nunca lhe tinha acontecido. Trocou a linha no computador", descreveu John Mendes, de nome artístico de João Mendes, que é conhecido como criador de conteúdos e humorista de stand-up comedy. Conta com mais de 120 mil seguidores no instagram e 170 mil no TikTok.