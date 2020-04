Hospital de Viana do Castelo assinala primeira recuperação de doente com Covid-19

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:46 Facebook

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) anunciou, esta terça-feira, o primeiro caso de recuperação de um doente na sua unidade de cuidados intensivos de Covid-19 do hospital de Viana do Castelo.

O recuperado saiu no dia 11 de abril da UCI criada num antigo bloco operatório, com capacidade de internamento até 14 doentes com necessidade de suporte ventilatório. Em comunicado divulgado esta terça-feira de manhã, a ULSAM destaca a gestão daquele serviço a cargo do médico José Caldeiro e do enfermeiro chefe David Lourenço, e "o trabalho árduo dos profissionais de saúde que integram a equipa".

"Digno de louvor é também o empenho dos serviços farmacêuticos, informáticos, nutrição e serviço de instalações e equipamentos sem os quais nada disto poderia ter sido exequível em tão curto espaço de tempo", assinala, concluindo: "Fruto deste trabalho é com extrema satisfação que informamos que no dia 11 de Abril registamos o nosso primeiro paciente recuperado após vários dias de ventilição invasiva".