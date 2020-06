Hotéis de Viana estiveram cheios nos feriados

A Câmara Municipal de Viana do Castelo divulgou esta sexta-feira um comunicado a dar conta que os hotéis do município registaram nos feriados "uma taxa de ocupação entre os 75 e os cem por cento".

Segundo comunicado da autarquia, o fluxo de reserva para os meses de verão permite antever uma retoma da atividade hoteleira.

"As unidades hoteleiras de três e quatro estrelas de Viana do Castelo registaram, nos feriados de 10 e 11 de junho, uma taxa de ocupação que oscila entre os 75 e os cem por cento, sendo que para os meses de verão se prevê que a taxa seja superior a cinquenta por cento", informa a Câmara.

Alguns hotéis "atingiram os cem por cento e que os clientes são sobretudo nacionais ou estrangeiros com residência em Portugal", adiantam no mesmo comunicado. "Para o verão, as unidades hoteleiras estão já a receber um acréscimo de reservas que ascende a um taxa de ocupação de 50 por cento, perspetivando uma melhoria no cenário turístico da região", acrescenta o executivo.