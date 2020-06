Idoso desaparecido em Viana do Castelo é procurado pela PSP e Proteção Civil

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 87 anos desapareceu da casa da família em Viana do Castelo na sexta-feira e está a ser procurado por vários elementos da PSP e da Proteção Civil de Viana do Castelo.

As buscas do idoso começaram na sexta-feira à tarde, ocasião em que a filha do idoso desaparecido alertou as autoridades, adiantou à Lusa fonte da PSP de Viana do Castelo.

"O idoso costuma fazer algumas caminhadas e ontem [sexta-feira] não regressou à casa da família", acrescentou a mesma fonte da PSP, referindo que as buscas estão ser realizadas "a pé e por carro" por elementos da PSP e da Proteção Civil de Viana do Castelo.