Igreja de Vila Praia de Âncora encheu para o último adeus a português morto na Suíça

A Igreja Matriz de Vila Praia de Âncora foi pequena para acolher as pessoas que esta quinta-feira quiseram despedir-se de Dionísio Cândido Pereira da Cunha, o emigrante de 50 anos, abatido pela polícia suíça há uma semana em Genebra, em contexto de violência doméstica.

Os pais, os dois irmãos, um deles gémeo, outros familiares e amigos do homem marcaram presença. O silêncio marcou as cerimónias fúnebres. O corpo chegou cerca das 14 horas, vindo diretamente da Suíça, após ter sido libertado pela investigação. Foi velado e sepultado cerca das 16 horas no cemitério local.

Dionísio Cunha, pai de quatro filhos, dois da atual mulher e dois de uma anterior relação, foi morto por um agente com um tiro na nuca na manhã do dia 16.

A situação ocorreu na casa que o casal partilhava com os filhos de dois anos e seis meses de idade. A polícia foi chamada ao local por vizinhos, devido aos gritos que se ouviam na habitação e encontrou a vítima com uma arma de fogo na mão.

A mulher estava ferida num braço. O homem tentou fugir e foi atingido com um projétil na cabeça. Não resistiu ao ferimento.

Ao que o JN apurou, junto de fonte próxima da família da vítima, além do corpo, a investigação suíça, também já terá terminado a investigação na casa do casal.