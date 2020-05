Iguarias do "Camelo" para dar força "aos que trabalham dia e noite" no hospital de Viana

Os profissionais de saúde do hospital de Viana do Castelo foram brindados com comida tradicional portuguesa por um restaurante da região, ao longo das últimas semanas, como forma de incentivo na luta contra a covid-19.

A iniciativa solidária foi do restaurante "Camelo" de Santa Marta de Portuzelo, que há 37 anos serve gastronomia típica, e levou aos profissionais de saúde, desde o início da pandemia, um total de 150 refeições. Culminou, na terça-feira, com o envio das últimas 50. Segundo o empresário António Camelo, a ideia, que contou com "o apoio incondicional da família e pessoal do restaurante", foi, através das iguarias doadas ao hospital, "confortar os médicos e os enfermeiros, que trabalham dia e noite".

"Levamos comida tradicional para terem força e tratarem bem dos doentes", brincou o empresário de 77 anos, referindo que ao longo das últimas semanas foram enviadas quatro remessas de 25 refeições e uma de 50.

"Escolhemos um menú que não se estragasse na viagem. Servimos bacalhau à Camelo, bacalhau com natas, vitela, posta barrosã e carne à Alentejana. E sobremesas também: pudins, bolos caseiros, torta de Viana e sericaia", descreve António Camelo, comentando que as refeições "foram confecionadas, a título voluntário, pelas cozinheiras Minda, São e Judite, comandadas pela chefe Marisa, com a ajuda da chefe de sala Ângela".

Pelas reações que foram chegando, diz o proprietário do "Camelo", os manjares tradicionais portugueses caíram bem ao pessoal do hospital. "Contou-me um deles que estavam sempre à espera de ver a nossa comida chegar", revelou António Camelo.

Aquele restaurante, encerrado há mais de dois meses, reabrirá ao público na próxima semana. "Vamos abrir na terça-feira. Já estivemos a fazer um trabalho exaustivo nas salas de preparação para cumprir as normas todas que agora exigem", garantiu o empresário.