Iluminação d'Agonia ligada este domingo em Viana

A iluminação decorativa da Romaria d'Agonia nas ruas de Viana do Castelo, vai ser ligada este domingo à noite. Segundo informação divulgada pela comissão de festas, serão ligadas "cerca de 600 mil lâmpadas de tecnologia LED, de baixo consumo de energia".

A iniciativa sinaliza o arranque da programação das festividades, que vão decorrer de 17 a 21 de agosto. No domingo, abrirá a tradicional festa de artesanato que antecede a Romaria e também uma exposição de rua.

No dia 11 arranca a parte religiosa, que tem programa específico. "A Romaria d'Agonia de 2022 começa a viver-se a partir das 22 horas de domingo com 600 mil lâmpadas de baixo consumo e ornamentações tradicionais da festa a darem ainda mais cor e alegria a oito quilómetros das principais ruas da cidade de Viana do Castelo, anunciando a festa que está a chegar", informa a comissão de festas, referindo: "É mais um sinal de partida para esse grande momento que é a chegada da festa, tão ansiada após dois anos de ausência".

A ornamentação e iluminação da cidade para a Romaria d'Agonia estão este ano a cargo da empresa Luz Única. "Sempre que possível são usados materiais 100% recicláveis. E as lâmpadas são de tecnologia LED, de baixo consumo de energia. Com isso reduzimos os efeitos da emissão de CO2", sublinhou Bruno Moura, responsável pela empresa, acrescentando que "estar presente na Rainha das Romarias de Portugal é algo que nos eleva o ego, mas também a exigência de apresentar aos vianenses e a todos os visitantes aquilo que melhor sabemos fazer: Iluminar de forma única".

Os corações de Viana são dos principais motivos que este ano vão brilhar nas ruas e também nas principais entradas da cidade.