Iluminação de natal já está ligada e fica até 9 de Janeiro

A iluminação de Natal em Viana do Castelo foi ligada esta terça-feira.

Como já tem sido habitual nos últimos anos, a decoração natalícia inclui uma árvore de Natal 3D e espetáculos multimédia diários no centro da cidade.

A animação e os jogos de luzes sincronizados com música vão acontecer na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, perto da árvore iluminada, com cerca de 30 metros de altura, na Praça da Liberdade. Nesta última, o espetáculo multimédia decorrerá todos os dias às 18.30 horas, 19.30, 20.30 e às 21.30 horas. A organização está a cargo da Câmara Municipal e da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC).

A iluminação natalícia permanecerá ligada, este ano por um período mais alargado, até 9 de janeiro de 2022.