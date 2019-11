Iluminação multimédia, árvore 3D e praça Natal animam Viana até ao ano novo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Iluminação sincronizada com música, num espetáculo de 15 minutos que se repetirá em quatro momentos do dia na Avenida dos Combatentes, uma praça-Natal, com diversões para miúdos e graúdos na Praça da República, e uma árvore natalícia 3D com 20 metros de altura na Praça da Liberdade.

São os pontos fortes da programação de Natal e Ano Novo, que arranca a 30 de novembro e termina a 6 de janeiro na cidade de Viana do Castelo.



Organizado em conjunto pela Câmara Municipal e Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), que acaba de eleger nova direção, o programa de animação inclui este ano o alargamento do número de ruas, praças e e avenidas com iluminação, num total de 22.



E traz como grande novidade a centralização de atividades e do convívio durante a quadra na "sala de estar" da cidade, a Praça da República. Ali será instalada pela primeira vez uma praça Natal, com uma roda infantil, carrossel, casa do Pai Natal e presépio, estando também prevista a realização de momentos musicais. Tanto o início da animação como a ligação da iluminação estão previstos para as 18 horas de dia 30.



Nos próximos dias Câmara e AEVC, lideradas respetivamente pelo autarca José Maria Costa e Manuel Júnior, deverão ainda divulgar a já tradicional iniciativa do Bolo Rei gigante que envolve as pastelarias da cidade e que implicam a montagem do doce (este ano no Largo de S. Domingos) e sua distribuição gratuita ao público.

A organização conjunta estende-se também à noite de Passagem-de-Ano, com fogo de artíficio no centro da cidade e DJ's no Centro Cultural. A ornamentação natalícia representa um investimento de 120 mil euros.