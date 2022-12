Inauguração das luzes de Natal de Viana adiada para segunda-feira

A inauguração da iluminação de natal de Viana do Castelo, que estava anunciada para esta sexta-feira à tarde, foi adiada para segunda-feira.

Segundo nota divulgada pela Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), parceira da Câmara na decoração e programação natalícias, o adiamento deve-se a "inultrapassáveis questões técnicas e logísticas, que incluem desde a demora na entrega de materiais importados a condições climatéricas adversas".

A associação indica que tal impede que "as iluminações de Natal na cidade de Viana do Castelo sejam inauguradas na data prevista,". E garante que, "a partir de 5 de dezembro, próxima segunda-feira, às 18 horas, as ruas e praças estarão profusamente iluminadas e terão início os espetáculos de luz e som na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e no anfiteatro da marina, onde este ano está instalada a árvore de Natal".

A iluminação anunciada pela autarquia e pela AEVC incluirá "seis espetáculos multimédia (luz e som) diários, no centro da cidade". Este ano, a árvore de natal 3D, habitualmente instalada na Praça da Liberdade, ao fundo da Avenida dos Combatentes, transferiu-se para o Jardim da Marina. E a iluminação e respectivo espetáculo multimédia na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra foram alargados ao longo daquela artéria. No total, serão iluminadas 28 ruas, praças, rotundas e entradas da cidade.

A iluminação estará ligada de segunda-feira a quinta-feira, entre as 18 e as 22 horas, sendo que, à sexta-feira e ao fim de semana, o horário será das 18 horas à meia-noite.

Segundo os promotores, "a opção pela utilização de luzes LED de alta intensidade vai permitir economizar cerca de 33% da energia, sem perder o brilho da festa".

Este ano, na Praça da Liberdade, também no centro da cidade, foi instalada uma tenda gigante multifunções que acolhe um mercado de Natal, com atividades para a família e animação musical, um espaço Fan Zone Mundial, como exibição de jogos, e animação noturna "Viana Winter Fest", com djs e bandas a tocar até às 4 horas.

A Praça da República "voltou a ser transformada em Praça Natal, com carrossel para os mais pequenos e decoração alusiva".