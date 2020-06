Incêndio num prédio em Viana obriga a retirar nove moradores 

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:49 Facebook

Nove moradores tiveram, este domingo de manhã, de ser retirados de um prédio em Viana do Castelo devido a um incêndio numa habitação no primeiro piso.

O fogo deflagrou cerca das 9.50 horas num apartamento na Rua Francisco Cyrne de Castro, na zona urbana, que "ficou confinado à sala e cujo recheio ficou totalmente destruído". Por causa do fumo, foram retiradas dos pisos superiores nove pessoas "entre os 30 e os 80 anos", com recurso a uma autoescada, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana de Castelo.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, foram realizados "trabalhos de ventilação do prédio" e os moradores deverão em breve regressar às suas habitações. Quanto ao proprietário do apartamento onde ocorreu o incêndio, "não necessita ser realojado", já que se trata de segunda habitação, onde estaria a passar o fim de semana.

Para a ocorrência, foram mobilizados 13 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do Castelo, e a PSP.