Incêndio obriga à retirada de 22 jovens de instituição em Viana

Um incêndio que deflagrou num quarto da Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo, obrigou à retirada de 22 jovens que residem na instituição, mas não causou vítimas, segundo fonte da PSP.

O incêndio deflagrou no domingo, cerca das 22.35 horas. "Os jovens foram retirados do edifício para que os bombeiros pudessem atuar", explicou à Lusa o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, adiantando que aquela força policial "vai investigar a origem do incêndio".

Fundada em 1952, a Casa dos Rapazes, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), situada no centro histórico de Viana do Castelo, acolhe crianças e jovens em situação de perigo e sem adequada retaguarda familiar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que o incêndio foi dado como dominado cerca das 23 horas.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, adiantou que "os jovens vão poder regressar ao edifício".

"Não foram detetados problemas estruturais no edifício, apenas o cheiro intenso causado pelo fogo. O espaço está a ser ventilado, sendo que os jovens vão ficar instalados no piso superior que não foi afetado pelo incêndio", explicou.

"O quarto onde deflagrou o incêndio ficou muito destruído", acrescentou António Cruz.

Ao local compareceram 14 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros Sapadores, voluntários e PSP.