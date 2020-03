Instaladas 100 camas para doentes de Covid-19 no Centro Cultural de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Cultural de Viana do Castelo vai funcionar, nesta fase de mitigação da Covid-19, como hospital de retaguarda, com 100 camas, na fase de arranque, para receber doentes em convalescença.

Aquele espaço poderá, segundo o presidente da Câmara, José Maria Costa, chegar "às 200 camas", conforme as necessidades.

Esta foi uma das medidas decididas pelo "gabinete de crise" do município, onde têm assento responsáveis da Proteção Civil Municipal e Distrital, e da administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Entre as ações e medidas de proteção para fazer face à pandemia da Covid-19 foi ainda decidida a disponibilização de "sete espaços para quarentena profilática" em centros náuticos e sedes de grupos folclóricos, com capacidade para confinar "190 pessoas que necessitem e idosos com autonomia".

Serão fornecidos testes aos 19 lares de terceira idade do concelho e vai ser criado um centro para realização de testes a utentes referenciados na Escola Superior de Saúde de Viana do Castelo.