Instituto São João de Deus anuncia investimento de cinco milhões em novas respostas até 2023

O Instituto São João de Deus (ISJD) anunciou, esta segunda-feira, um investimento de cinco milhões de euros na criação de novas respostas nas áreas das demências, da reabilitação e social em Viana do Castelo.

Num edifício a construir até 2023 na freguesia de Meadela, naquele município, a instituição pretende criar várias unidades: uma Sócio Ocupacional (USO) para 30 pessoas, outra para Demências com 30 camas e uma Unidade de Apoio Máximo e Moderado com 24 e 16 camas respetivamente. Projeta ainda "um espaço para uma Unidade de dia e reabilitação com capacidade para 30 utentes".

Segundo Vítor Lameiras, presidente do ISJD, a Unidade Sócio Ocupacional "será uma resposta da instituição à carência deste tipo de espaços verificada no distrito e irá com certeza retirar muitos doentes ao Hospital pois, infelizmente este tipo de doentes quase que vivem um regime de porta giratória, uma vez que são repetidos os seus internamentos". "Com uma Unidade deste género, que pretendemos que tenha ainda uma resposta de apoio domiciliário, esses internamentos irão de certeza diminuir", afirmou.

Aquele espaço funcionará no centro da cidade e "terá capacidade para 30 pessoas com moderado e/ou reduzido grau de incapacidade psicossocial, clinicamente estabilizadas, mas com disfuncionalidades na área relacional, ocupacional e de integração social".

O projeto, na sua globalidade orçado em cerca de cinco milhões, "carece de financiamento". "Logo o ISJD espera que o projeto possa ser cabimentado no PRR ou no Portugal 2030", referiu aquele responsável.