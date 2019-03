180 jovens de quatro países disputam torneio de futebol em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:11 Facebook

Cento e oitenta jovens de oito equipas de clubes de futebol de Portugal, Espanha, Dinamarca e Alemanha vão competir em Viana do Castelo, de 18 a 20 de abril, na primeira edição do torneio Viana Cup - European Football Tournament.

O evento desportivo é apadrinhado pelo ex-futebolista Deco, pelo treinador Carlos Carvalhal e pelo presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF), Artur Fernandes.

O torneio de Páscoa foi apresentado esta sexta-feira em Viana do Castelo, com a presença de dois dos "padrinhos", Carlos Carvalhal e Artur Fernandes, que sublinharam a importância do evento na formação e futuro profissional dos jovens participantes.

O Viana Cup destina-se a atletas do escalão Sub17 (nascidos em 2002 e 2003). Os jogos vão decorrer nos estádios Municipal Manuela Machado e Dr. José de Matos, com entrada gratuita.

O evento é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, a Associação de Futebol de Viana do Castelo, Turismo Porto e Norte de Portugal e Lacatoni Desportos.