300 quilos de ouriços-do-mar apreendidos em Viana do Castelo

Cerca de 300 quilos de ouriços-do-mar, com um valor comercial estimado em 1500 euros, foram apreendidos no sábado em Viana do Castelo pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos.

Após a apreensão, os espécimes ainda vivos foram devolvidos ao mar.

Um homem de 55 anos foi identificado por transportar os ouriços-do-mar, sem qualquer documentação de registo comprovativa da origem dos mesmos.

A mercadoria destinava-se ao mercado espanhol.

A apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária dirigida ao controlo e verificação das condições de transporte de pescado, marisco, bivalves e equinodermes.