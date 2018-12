500 quilos de bolo rei à borla engolidos por multidão em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:19 Facebook

Um bolo rei com cerca de 500 quilos foi este sábado montado ao redor do chafariz da Praça da República, em Viana do Castelo, e depois distribuído por milhares de pessoas que ali se apinharam à espera de receber uma (ou mais) fatias à borla.

O doce natalício confecionado por 16 pastelarias locais desapareceu num ápice. Depois de fatiado e oferecido à multidão por uma equipa de 25 pessoas. O evento foi organizado pela Associação Empresarial e Câmara Municipal de Viana do Castelo. E deliciou quem conseguiu provar o bolo típico.

"Vim com o meu filho de propósito ver o bolo rei. Foi a primeira vez. Comi e está muito bom", disse Torcato Cruz, residente em Barroselas, Viana do Castelo.

Já Rosa Caetano Freitas, da Meadela, preferiu apreciar o ambiente festivo que se gerou à volta do bolo. "Costumo vir sempre ao bolo rei. Isto é lindo. É maneira de trazer gente à cidade que precisa de festa", afirmou.

"É o melhor bolo rei de Portugal. Já viram a paixão dos pasteleiros que se ocuparam disto? Além disso é o único bolo rei do país feito com esta dimensão. Há muito bolo rei feito ao comprido, mas este é no formato original e gigante", declarou orgulhoso Sérgio Rodrigues, coordenador da equipa responsável pela confeção, montagem e distribuição. A iniciativa estava marcada para as 16 horas, mas antes disso já o doce estava a postos na praça principal da cidade para ser engolido pela multidão.