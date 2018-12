A menina que desafia as ondas sem ver foi à Califórnia e trouxe o bronze para casa

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:19 Facebook

Marta Paço, atleta cega de Viana do Castelo, conquistou medalha de bronze no Campeonato Mundial de Surf Adaptado.

Marta Paço, atleta cega com 13 anos, natural de Viana do Castelo, conquistou a medalha de bronze para Portugal no Campeonato Mundial de Surf Adaptado, que terminou este domingo na Califórnia. Aluna do Surf Clube de Viana (SCV), a menina participou no ISA World Adptative Surfing Championship, com outros dois atletas portugueses: Nuno Vitorino, que conquistou a medalha de cobre, e Camilo Abdula, que ficou em 13ª lugar.

Segundo a Federação Portuguesa de Surf (FPS), os três atletas foram escolhidos após um estágio liderado pelo treinador da equipa nacional, Bernardo Abreu. Foi a segunda participação portuguesa na competição, que decorreu entre 12 e 16 de dezembro, na praia californiana de La Jola, nos Estados Unidos.

Marta Paço pratica surf há cerca de dois anos e tem como treinador Tiago Prieto do SCV.