A romaria de "má fama" que leva milhares à Serra D'Arga

Mosteiro de S. João d'Arga recebe hoje festa popular, animada pelas concertinas e pelo chiripiti.

Um grupo de 12 homens e respetivas mulheres e filhos, vindos de Viana e que dá pelo nome de "Rusga perdidos da noite", está acampado, desde domingo, nas imediações do mosteiro de S. João d'Arga, no alto da serra, em Caminha. O lugar estava marcado há um mês para garantir a estadia na romaria, cuja noite maior se vive hoje.

Durante o dia milhares vão subir a serra, a pé e de carro, para se divertirem até altas horas, no adro do mosteiro, ao som de concertinas, cantares de quadras típicas (mais ou menos picantes) e despique desenfreado de duas bandas de música. E quem sabe perderem-se na noite, inebriados pelo espírito folião, a que dão vigor a música, o vinho, a cerveja e o chiripiti, bebida feita com aguardente e mel pelas gentes serranas.