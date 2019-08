Acidente com pesado faz cinco feridos em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:59 Facebook

A colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de passageiros, cerca das 15.42 horas, na Estrada Nacional 13 em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, provocou cinco feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, as vítimas sofreram ferimentos considerados leves, mas foram todas transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

O trânsito na via está condicionado (16.30 noras). Para o local foram mobilizados 12 operacionais com seis viaturas dos Bombeiros Voluntários, VMER e GNR de Viana do Castelo.