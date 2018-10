Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:23 Facebook

Um homem morreu esta segunda-feira num acidente com um trator em Serreleis, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o sinistro ocorreu na Rua do Monte, em zona agrícola. O alerta para a ocorrência foi recebido às 11.19 horas.

Encontram-se no local 17 operacionais com cinco viaturas das corporações de Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo, a VMER do Alto Minho e GNR.