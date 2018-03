Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Uma colisão entre três veículos ligeiros na A28, à entrada da ponte nova de Viana do Castelo, no sentido Norte-Sul, ocorrida às 19.08 horas, está a condicionar a circulação do trânsito naquela via.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Viana, que prestaram socorro com carro de desencarceramento e uma ambulância, do acidente resultaram três feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital local.

O trânsito está condicionado no sentido Viana-Porto. A GNR está no local.