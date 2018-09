Acidente de trabalho provoca ferido grave em Viana

Ana Peixoto Fernandes 04 Junho 2018 às 16:40 Facebook

Twitter

Um homem de 53 anos ficou em estado grave num acidente de trabalho ocorrido está segunda-feira à tarde, numa fábrica de pavimentos em S. Romão de Neiva, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (Cdos) de Viana, o alerta foi recebido as 15.48 horas, para um sinistro na unidade fabril Pavineiva, na zona industrial de Neiva, fase II, com uma vítima com "trauma".

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente. Prestaram socorro dois operacionais com uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.