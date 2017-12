Acidente em Amorosa provoca três feridos

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 15:11 Facebook

Três feridos, um dos quais em estado grave, foi o resultado de uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida este domingo, cerca das 13.16 horas, em Amorosa, freguesia de Chafé, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as vítimas daquele acidente rodoviário, foram todas transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Estiveram no local equipas dos Bombeiros Municipais de Viana, com um veículo de desencarceramento, da Cruz Vermelha com duas ambulâncias e uma patrulha da GNR.