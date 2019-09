Águas do Minho e Lima negoceia 200 trabalhadores dos serviços municipalizados de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:17 Facebook

A sede da nova empresa Águas do Minho e Lima (AML), que integra sete dos dez municípios de Viana do Castelo, vai ficar instalada na capital de distrito.

Será nas atuais instalações dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico (SMSB) de Viana e os seus "cerca de 200 trabalhadores" vão ser integrados na AML se assim o entenderem. O atual presidente do Conselho de Administração (CA) dos SMSB de Viana do Castelo, Vítor Lemos, transita para o CA da nova empresa com "poderes delegados".

Nos restantes municípios (Arcos de Valdevez, Caminha, Ponte de Lima, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura) serão criados postos de atendimento e decorrerá também um processo de integração de colaboradores. O contrato de gestão da empresa foi assinado em julho deste ano e, segundo o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, "vai agora começar a fazer os contactos com os trabalhadores", com vista à negociação da sua posição laboral. Explicou que lhes será dada opção de se manterem afetos aos SMSB ou de assinar um novo contrato de trabalho com a nova entidade.

"Nesse novo contrato têm uma diferença em termos de horários. Passarão das 35 para as 40 horas de trabalho, mas com uma compensação, visto que vão ter um novo acordo coletivo das Águas de Portugal, que é substancialmente melhor que o que temos, em termos salariais, subsídio de alimentação e regalias", disse, comentando: "O importante é que este processo decorra com passos muito seguros e certos", disse o autarca, garantindo que "os trabalhadores não perdem direitos", caso decidam integrar a AML. Referiu ainda que estão também em "preparação o orçamento e a estrutura do novo organigrama" da empresa.

As primeiras faturas, com tarifários tabelados pelo mais alto dos sete municípios-membro, praticado por Viana do Castelo, deverá ser emitida até ao final do ano. "Em Viana a fatura mantém-se igual. Os restantes municípios terão de se ajustar", disse José Maria Costa, destacando "os investimentos da AML de 70 milhões de euros nos próximos dez anos e de mais de 200 milhões até ao final da concessão". De fora da nova empresa ficaram os concelhos de Monção, Ponte da Barca e Melgaço.