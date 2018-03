Albergue e museu inaugurados em Santa Luzia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:28 Facebook

Foi inaugurado, este sábado, um novo edifício, que funcionará como albergue para peregrinos e turistas, junto ao Templo de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O "Edifício da Tílias", que inclui ainda um museu e um restaurante, representa um investimento de 1,3 milhões de euros e foi assegurado integralmente pela confraria de Santa Luzia.

A cerimónia inaugural foi presidida pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira. O albergue, que ocupa o segundo andar do edifício, dispõe de 36 camas divididas por seis quartos. No primeiro piso está exposto o espólio da Confraria de Santa Luzia.

Entretanto, a zona envolvente ao templo requalificada. Foi colocada nova sinalética e criados um novo site e uma aplicação alusivos ao Templo de Santa Luzia, que recebe anualmente cerca de 600 mil visitantes.