Alto Minho com dispositivo "reduzido" para enfrentar incêndios

O distrito de Viana do Castelo tem disponíveis para o combate a incêndios 635 bombeiros voluntários. O número foi anunciado na reunião onde foi apresentado o Plano Operacional Distrital no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios, em Arcos de Valdevez.

Segundo o Comandante Operacional Distrital, Marco Domingues, este dispositivo poderá ser um dos mais reduzidos do país, num verão que se prevê "trabalhoso".

"Este dispositivo, face à nossa realidade, poderá ser um dos mais reduzidos do país, se não o mais reduzido do país. No entanto, é o nosso dispositivo, no qual vamos confiar e com o qual vamos trabalhar e procurar ter sempre solução para tudo o que acontecer", afirmou o responsável, acrescentando que, de acordo com as estatísticas, há mais incêndios em ano de eleições e que, com a redução da área ardida nos últimos dois anos em Viana do Castelo, há uma maior "acumulação de combustível", que pode trazer sérias consequências para o território.

O distrito contará assim, entre julho e setembro, com 22 equipas de bombeiros, compostas por 89 operacionais em permanência nas várias corporações, sendo que nestas equipas já estão incluídos os 19 operacionais vindos de corporações de Lisboa para reforçar o dispositivo de combate a incêndios. Haverá dois meios aéreos disponíveis a partir de Arcos de Valdevez (um ligeiro e um médio), 12 equipas de intervenção permanente nos quartéis de bombeiros e, entre as valências de vigilância, fiscalização e combate, 98 equipas compostas por 474 operacionais e 102 viaturas. Nestes números, já estão incluídas 26 equipas de sapadores florestais, dez equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais do ICNF e ainda três equipas AFOCELCA - Agrupamento Complementar de Empresas.

O presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil de Viana do Castelo, Miguel Alves, considera que, embora o dispositivo esteja de acordo com aquilo que é a "potencialidade do território", não é o adequado. "Infelizmente o distrito de Viana do Castelo ainda é o distrito que em termos numéricos tem menos bombeiros, de todos os distritos de Portugal, menos corporações de bombeiros voluntários e, pior que isso, é que na comparação entre o número de ocorrências e o número de bombeiros, nós estamos num nefasto e trágico primeiro lugar porque temos um défice nessa relação", afirmou Miguel Alves.

Para o também autarca de Caminha, este ano nota-se uma diminuição do número de limpezas e considera que há um "menor alarme social" face a esta problemática. "As pessoas têm que estar mais alerta do que têm estado este ano. Acho que as pessoas já se estão a esquecer da tragédia de 2017", referiu, sublinhando a necessidade de as populações estarem atentas para ajudar a combater o flagelo dos incêndios.

"Se estamos à espera que os nossos bombeiros, que são 635 para 10 municípios, para mais de 200 freguesias, para 222 mil hectares vão resolver os problemas todos quando tudo estiver a acontecer, estamos completamente errados", afirmou o presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil.

Miguel Alves não se inibiu de apontar o dedo à ausência do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) na reunião. "Tínhamos aqui instituições de todo o distrito, tínhamos representantes dos bombeiros, dos sapadores, representantes ligados à saúde, à segurança social, representantes das forças de segurança, da GNR, da PSP, dos militares, tínhamos autarcas, tínhamos baldios, e não tínhamos aqui o ICNF. É uma pena porque gostávamos de colocar aqui algumas questões ao ICNF. Temos um Parque Nacional que está sempre sob risco, temos matas nacionais e é uma pena que não tenhamos tido oportunidade de debater estas questões com o ICNF", atirou.

Desta reunião, saiu ainda a decisão de a Comissão Distrital da Proteção Civil enviar uma carta a esta entidade a solicitar uma reunião para debater as problemáticas.