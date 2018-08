Fé e bairrismo na criação dos andores das Festas de Santa Cruz

Idalina Casal 20 Maio 2018 às 20:06 Facebook

Twitter

Diz-se que a fé move montanhas e a vila de Alvarães, em Viana do Castelo, parece ser prova disso.

Todos os anos, a comunidade une-se para criar andores únicos por serem feitos com a colagem de pétalas de flores naturais. Durante muitos dias e noites, as pessoas dos diferentes lugares da freguesia são as responsáveis por criar os 11 andores floridos que este fim de semana desfilaram nas Festas de Santa Cruz, uma das principais romarias de Viana do Castelo.

Na tarde deste domingo, a procissão foi um dos pontos altos da programação da festa e incluiu, pela primeira vez, o andor da Senhora do Minho que anda em peregrinação pelas paróquias do Alto Minho.

Centenas de pessoas juntaram-se ao longo do percurso da procissão e puderam ver o capricho que a população de Alvarães coloca em cada andor que, em média, pesa cerca de 500 quilos. Este ano, o recurso a sementes foi uma constante para fazer os desenhos dos quadros que ornamentam os andores. Mas são as pétalas, coladas uma a uma através de uma cola feita de água e farinha, que chamam mais a atenção pelas cores e formatos que dão aos andores.

O 50° aniversário do Rancho Folclórico de Alvarães foi o mote para a ornamentação das 13 cruzes da festa e ainda da igreja paroquial onde foram recriadas peças do traje regional com flores naturais. Um avental gigante foi colocado no altar-mor e algibeiras e colete expostos nos restantes altares, mas as chinelas do traje feitas em cravos roxos e brancos foram as peças que mais chamaram a atenção dos visitantes.

Na madrugada de sábado, numa visita que se fez pelas casas onde os andores ficam de ano para ano viu-se a união da população e a alegria em contribuir para a maior festa da freguesia. Contudo, a diminuição do número de pessoas que se envolve para ajudar a colar as pétalas e criar o andor foi também sentida durante a visita.

A Junta de Freguesia de Alvarães aproveitou a festa para lançar o repto à Câmara de Viana do Castelo e à Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho para incluir a Festa de Santa Cruz e a respetiva envolvência da comunidade na sua execução num projeto de valorização do património imaterial que a CIM quer levar a cabo.