Apanhador de bivalves resgatado na Amorosa

Um apanhador de bivalves teve de ser resgatado esta terça-feira, cerca das 20.00 horas, na praia da Amorosa, em Viana do Castelo, depois de ter ficado rodeado de água com a subida da maré.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Viana do Castelo, Raul Pato Risso, a situação envolveu a mobilização de meios de salvamento, cuja intervenção se revelou desnecessária, já que quando chegaram ao local o homem em apuros "já tinha saído com a ajuda de um popular".

"Foi uma situação em que um apanhador de bivalves ficou rodeado de água e já não se sentia seguro para regressar pelos próprios meios", informou aquele responsável.