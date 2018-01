Apelo para ajudar família de bombeiro afetada por incêndio em Viana

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 19:27 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, lançaram um apelo à população para ajudar a família de um aspirante a bombeiro, que ficou com o quarto da sua habitação totalmente destruído e perdeu toda a roupa que tinha num incêndio urbano ocorrido no domingo à tarde.

Um primeiro pedido foi feito nas horas a seguir ao incidente, pelo presidente da corporação, José Salgado, através da rede social Facebook, e já teve resultados em termos de donativos. A população respondeu, fazendo chegar, durante este domingo, vestuário e calçado para o bombeiro de 42 anos, atualmente em formação, a sua mulher e uma filha de 11 anos. O bombeiro afetado trabalha numa serração e a mulher numa fábrica.

"É uma gente muito humilde. O incêndio aconteceu no quarto, onde tinha as roupas todas guardadas e acabaram por ficar sem nada. O fogo deveu-se a um curto-circuito e fez bastantes estragos", disse ao JN, referindo que a família estará, neste momento, alojada numa pensão da cidade, até que se resolva a situação da reparação de casa.

Entretanto, face à parca condição económica e à destruição causada pelo fogo no quarto do casal, José Salgado, alargou o pedido de ajuda a móveis e verbas para reparar a habitação. "Este pedido de ajuda era para roupa, mas quando fui ver a habitação, vi que ficaram sem a cama, sem o colchão, sem móveis e janelas. Por isso, estamos a pedir ajuda também nesse sentido e alguma verba para ajudar a compor a casa que já era muito humilde e agora ficou bem pior. Temos que ajudar mais", acrescentou.

No domingo, logo após o incêndio, o presidente da corporação escreveu na página: "Amigos dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo": "Desta vez aconteceu a um dos nossos. Fogo urbano na sua residência quando estava no quartel a fazer um exame para passar a bombeiro pronto. Ficou sem roupas dele e da família (esposa e filha de 11 anos) apelamos à vossa generosidade e façam chegar ao quartel uma peça que vos seja fácil dispensar. Obrigado a todos".