Artista africano pinta mural com 23 metros alusivo a Viana

O artista africano Cipriano Oquiniame está a pintar um mural alusivo a Viana do Castelo, com 23 metros por 4.5 metros, numa das paredes do Interface de Transportes da cidade.

A obra inclui referências ao Templo de Santa Luzia, à Ponte Eiffel, Praça da República, aos pescadores, à loiça, aos trajes, ourivesaria, aos bombos e aos cabeçudos e gigantones típicos das festas de Viana. O mural deverá estar concluído antes do início das Festas de Nossa Senhora da Agonia, que começam no próximo dia 16 e encerram a 20.

Segundo comunicado da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que apoia o projeto, a obra pretende tornar-se "um postal de visita para quem visita Viana do Castelo".

O pintor Cipriano Oquiniame de 42 anos, nasceu em Cacheu, na Guiné-Bissau, mas reside e trabalha em Viana há 20. A sua obra incide muito sobre as tradições vianenses.