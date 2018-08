Autarca de Viana apela à rapidez da justiça sobre demolição do Prédio Coutinho

Idalina Casal 10 Maio 2018 às 18:07 Facebook

"Urgente, urgente é a construção do novo mercado municipal". A afirmação é de José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, que, esta quinta-feira, se mostrou confiante no andamento do processo de demolição do Edifício Jardim, mais conhecido como Prédio Coutinho, situado no centro histórico da cidade.

A demolição do prédio está suspensa desde janeiro a aguardar a decisão judicial à providência cautelar que os últimos 14 moradores interpuseram para impedir o processo. "A sociedade Viana Polis já apresentou a resolução fundamentada à providência cautelar e estamos a aguardar a decisão para reiniciar o processo da desconstrução", informou o autarca, no final da reunião de Câmara.

"Espero que esta decisão seja tomada em tempo útil para que possamos construir o novo mercado e aproveitar este quadro comunitário para a comparticipação financeira que está integrada no nosso plano estratégico de reabilitação urbana. Para nós, o ideal é que a decisão fosse tomada já amanhã", vincou.

José Maria Costa reiterou que "o projeto mais importante que a autarquia tem na reabilitação urbana da cidade é a construção do novo mercado" por se tratar de um equipamento "fundamental para a revitalização do centro histórico".

O autarca duvida ainda que a candidatura do edifício a imóvel de interesse público, da autoria do arquiteto Fernando Maia Pinto, submetida recentemente junto da Direção-Geral do Património Cultural, seja aceite, uma vez que, "a desconstrução do prédio tem um projeto aprovado pelo IGESPAR" (atual Direção-Geral do Património Cultural).