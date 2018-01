Autarcas do Alto Minho reclamam financiamento para gestão de faixas de combustível

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:35 Facebook

Os autarcas do Alto Minho pediram "uma reunião urgente" com o ministro da Administração Interna com o objetivo de lhe expor um conjunto de preocupações, que afirmam poder colocar em causa a operacionalização da gestão das faixas de combustível naquela região.

Segundo comunicado da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), divulgado esta sexta-feira, estará em causa o financiamento das operações de gestão das faixas de proteção de 100 metros dos aglomerados populacionais que envolvem terrenos submetidos ao regime florestal, em cogestão com o Estado.

A CIM Alto Minho estima que mais de dois mil hectares de terrenos estejam nesta situação e defende que, para operacionalização da gestão de faixas nestas áreas, "torna-se necessário que, até final do mês de maio, o próprio Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural promova diretamente um investimento anual mínimo de gestão de combustível de 2,2 milhões euros nestas áreas da sua competência".

No mesmo comunicado, também refere: "Acresce ainda que, em múltiplas situações, o Estado não cumpre a legislação em vigor relativa à execução das faixas de gestão de combustível em redor das casas de guardas florestais (em degradação significativa), pretendendo agora obrigar os municípios a substituírem-se aos privados com a ameaça de reter parte das verbas (20% nas transferências do FEF) das câmaras municipais caso estas não atuem em substituição desses proprietários ou gestores".

