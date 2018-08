Banho de cerveja e lágrimas no cortejo académico de Viana

Ana Peixoto Fernandes 23 Maio 2018 às 17:41 Facebook

Um banho de cerveja e lágrimas cobriu esta quarta-feira o cortejo académico do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).

A emoção tomou conta principalmente dos que viveram o primeiro desfile e dos que, este ano, se despedem da academia com a conclusão dos seus cursos. A cerveja tomou conta de todos. Milhares de latas foram despejadas cabeça abaixo dos estudantes, numa festa que espalhou folia, cor e aroma a cerveja pelas principais ruas da cidade.

"Não levo nada a mal isto, pelo contrário. Hoje é dia de tomar banho com cervejinha", comentou Cristiana Brandão de Esposende, estudante do 1º ano de Turismo, depois de ter ajoelhado no asfalto, junto à Igreja de Nossa Senhora d'Agonia, para ser molhada de cima a baixo.

Rita Campos de Braga, finalista do mesmo curso, esvaziou uma lata inteira sobre o longo cabelo (até ao fundo das costa) da colega e amiga. No final, abraçaram-se em lágrimas. "Sou madrinha dela e estava a batizá-la. Temos uma união diferente. Já chorei muito. Não sou nada de chorar, mas hoje choro", diz a estudante que vive o seu último cortejo. E a outra, diz: "É a minha finalista preferida. Conheci-a na minha primeira noite em Viana. Apanhei uma borracheira com ela e ficamos amigas. Escolhi-a porque me identifico muito com ela".

Este ano o cortejo teve por tema "Países e Monumentos". Saíram à rua, cerca de dois mil alunos, com dezassete carros alegóricos, tantos quantos os cursos das seis escolas do IPVC.