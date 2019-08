Bispo de Viana: ameaça de boicote foi "graça" concedida aos pescadores

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:30 Facebook

O Bispo da Diocese de Viana do Castelo afirmou, esta terça-feira, que a ideia de ameaçar com um boicote à Procissão ao Mar da Romaria d'Agonia, foi "uma graça" concedida pela Santa, para que os pescadores daquela comunidade conseguissem ser compensados financeiramente pela instalação do parque WindFloat Atlantic.

D. Anacleto Oliveira falava durante a habitual alocução que antecedeu a benção das embarcações e a saída do cortejo naval. Falou sempre dirigindo-se diretamente à Santa: "As tuas mãos de Mãe hoje dizem com mais intensidade: este mar é vosso. É dos pescadores que precisam dele para viver. É sobretudo dos mais pobres, que precisam do mar para poderem governar. Hoje repetis com mais intensidade, porque lhes concedeste uma graça muito grande: A ideia de boicotar esta procissão", declarou, referindo que o boicote "foi o único meio" que tiveram para "verem reconhecidos os seus direitos".

Recorde-se que 28 armadores de pesca local, conseguiram, ao fim de três semanas de luta, em que ameaçavam não participar na procissão, que o valor das compensações por terem de deixar de pescar na zona do parque WindFloat Atlantic (WFA), fosse aumentado para um patamar que consideram "justo". Passou de 200 para 500 mil euros, o montante a pagar pela REN e pelo consórcio WindPlus, promotor do projeto eólico.

"Seria incompreensível e inadmissível para aqueles que recorrem a ti, Mãe, ver responsáveis pelos destinos e pelo bem deste país, subirem a Viana, para deitarem umas pitadas de sal nos tapetes que se estendem ao longo das casas destes pescadores e simultaneamente esquecerem o sal que corre com as lágrimas dos olhos destes homens e mulheres", disse D. Anacleto, aludindo à visita do primeiro-ministro, António Costa, na segunda-feira à noite. E concluiu: "Por isso Senhora, a ameaça do boicote foi, no meu ver e no teu ver, o maior gesto de piedade que esta gente teve. Foi apoiados em ti que os teus filhos ameaçaram boicotar esta procissão e vós deste-lhes razão".

Milhares de pessoas apinharam-se junto ao cais da Ribeira para assistir ao momento, que traduz uma das maiores manifestações de fé das gentes de Viana do Castelo. As festas de Nossa Senhora d'Agonia terminam esta terça-feira, ao fim de cinco dias.