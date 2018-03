Bispo de Viana manifesta apoio ao padre de Darque

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:16 Facebook

O Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, manifestou, esta segunda-feira, o seu apoio ao pároco de Darque, que tem sido alvo de contestação ao longo das últimas semanas por um grupo de cidadãos da freguesia, pugnando para que a situação se pacifique.

Um dia depois de, durante a missa matinal, o padre Manuel Pinto ter sido alvo de uma manifestação no adro da igreja, com cerca de 40 pessoas, D. Anacleto, declarou que "está a dar os passos necessários para retomar a normalização e a pacificação da paróquia, nomeadamente através da Vigararia Geral, sendo que o senhor padre Pinto tem o apoio da Diocese, da grande maioria da paróquia e dos seus colegas sacerdotes do Arciprestado".

Em causa está uma petição na Internet, assinado por "um grupo de cidadãos de Darque", a pedir o afastamento do pároco, e o descontentamento de um grupo de jovens ligado à igreja, "Sagitta Darque", que o padre Manuel Pinto terá afastado após ter tido conhecimento de que alguns dos seus membros assinaram aquela petição.

Hoje, a Lusa noticiou que seis jovens abandonaram a Comissão de Festas de Darque, no âmbito desta polémica.

Este domingo, a igreja de Darque, em Viana do Castelo, esteve totalmente lotada durante a missa das 10.00 horas, horário em que no adro decorria uma manifestação silenciosa, com cerca de 40 pessoas, contra o pároco local. Enquanto lá dentro, o padre Manuel Pinto apelava "à união da comunidade a bem do futuro da paróquia" e anunciava que a questão do protesto "será resolvida pelo Bispo da Diocese, D. Anacleto Oliveira", cá fora manifestantes acusavam o sacerdote de "arrogância, prepotência e falta de humanismo". Quando a missa terminou com o aplauso dos fieis, já a ação de protesto tinha desmobilizado e o adro estava vazio

O pároco referiu que na igreja tinham estado "cerca de 400 pessoas" e considerou que na origem da polémica está "a incapacidade do grupo de jovens se inserir no seio da comunidade paroquial".

"O senhor Bispo já está ao corrente de toda a situação. Sabe muito bem quais são as motivações que estão inerentes a toda esta situação. Problemas de muitos anos, que eu já sabia que existiam quando cheguei a esta comunidade paroquial em setembro de 2015. Quanto a gente tenta trilhar um caminho de rigor as coisas não são entendidas assim", disse Manuel Pinto, referindo que "o apoio da comunidade que vive e que celebra a fé tem-se manifestado".

"Não acusamos o senhor padre de nada, a não ser da falta de apoio a todos os níveis", referiu Vânia Ferreira, do "Sagitta Darque", vincando não ser daquele grupo a autoria da petição que deu origem à polémica, mas admitindo ter assinado a mesma. O grupo pediu uma audiência ao Bispo de Diocese de Viana do Castelo. Na sexta-feira à noite, decorreu no Centro Paulo VI, junto à residência do Bispo, um jantar de apoio ao padre Manuel Pinto, que reuniu "cerca de 300 pessoas".