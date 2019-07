Bispo de Viana reage com "emoção e gratidão" à canonização de Bartolomeu dos Mártires

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:08 Facebook

D. Anacleto Oliveira, o Bispo da Diocese de Viana do Castelo, onde se encontram os restos mortais de Frei Bartolomeu dos Mártires, reagiu, este sábado, com "emoção e gratidão" à notícia da canonização do novo santo.

Anunciou que vão ser organizadas celebrações e que já no dia 18, às 18.30 horas, irá presidir a uma eucaristia em memória de Bartolomeu dos Mártires, na Igreja do Convento de São Domingos, onde está sepultado. É precisamente ali na paróquia de Monserrate, principalmente entre os habitantes da Ribeira de Viana, que a devoção ao beato tem grande expressão.

Em comunicado divulgado esta manhã, D. Anacleto Oliveira afirma que "os sentimentos que o invadem, tal como a todos os diocesanos, são de profunda emoção e gratidão, por ver concretizado algo que os cristãos do Alto Minho há muito esperavam e desejavam". O Bispo de Viana considera que com canonização se está "perante uma graça, mas também, como acontece com todas as graças, perante uma grande responsabilidade".

E manifesta a esperança que "a Igreja em Portugal, especialmente as dioceses que o novo Santo serviu, se sintam mais motivadas a seguir o seu exemplo e a deixar-se inspirar pela sua intercessão". Finalmente, Anacleto Oliveira alude ao "significado especial" desta canonização para a Diocese de Viana do Castelo, numa altura em que "se encontra a celebrar os quarenta anos da sua fundação".

Recorde-se que, recentemente, a 11 de junho, foi furtado da Igreja do Convento de São Domingos, um relicário com uma vértebra de Frei Bartolomeu dos Mártires. Acontecimento que deixou consternadas as gentes da Ribeira de Viana do Castelo.

A peça acabou por ser recuperada pela Polícia Judiciária e foi devolvida à paróquia na semana passada. O relicário em metal dourado corrente e sem grande cotação comercial, possui grande valor sentimental e é objeto de grande devoção religiosa em Viana.