Bolo rei gigante e vinho do Porto à borla no sábado em Viana do Castelo

Dezasseis pastelarias de Viana do Castelo vão, no próximo sábado fabricar, um bolo-rei gigante, com cerca de 50 metros de perímetro, que será exposto na rua e oferecido à população e turistas.

Trata-se de mais uma edição da iniciativa, que se realiza naquela cidade em vésperas de natal, organizada pela Associação Empresarial e Câmara Municipal de Viana do Castelo. O bolo-rei será exposto na Praça da República, a partir das 16 horas, e será oferecido com vinho do Porto a acompanhar.

Segundo a organização, participarão na confeção do bolo 30 funcionários de 16 pastelarias, e serão utilizados 95 quilos de farinha, 60 quilos de frutos secos, 240 ovos, 35 quilos de fruta picada e 20 quilos de uva passa.

O bolo-rei circundará a simbólico chafariz da praça principal da cidade e o momento será animado por uma atuação dos alunos da Escola de Música ZEPAM.