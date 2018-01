Incêndio desaloja casal do Porto que passava fim de semana em Viana

Ana Peixoto Fernandes e Idalina Casal Hoje às 12:09, atualizado às 13:40 Facebook

Um casal jovem do Porto teve, este sábado, de abandonar a habitação, onde passava o fim de semana, em Viana do Castelo, depois de esta ter sido afetada, cerca das 11 horas, por um incêndio, que teve origem na chaminé de um recuperador de calor.

De acordo com o Segundo Comandante dos Bombeiros Municipais, João Carvalho, a casa, situada na Rua Nova de S. Bento, em pleno centro histórico da cidade, ficou sem condições de ser habitada e os ocupantes retiraram-se para a residência de familiares.

Além da habitação no primeiro andar, também o rés-do-chão, onde funcionavam escritórios, ficou afetado devido à água utilizada pelos bombeiros no combate às chamas.

"O incêndio teve origem na chaminé do recuperador de calor no primeiro andar, propagou-se às aguas furtadas e à cobertura", relatou João Carvalho, considerando que "o que aconteceu ali, foi praticamente o que aconteceu em Tondela", referindo-se ao incêndio em Vila Nova da Rainha que provocou a morte a nove pessoas. "O calor libertado pelo recuperador passou, por falta de isolamento, aos materiais de suporte, que no caso eram altamente combustíveis, pladur e madeira", explicou.

O edifício em causa tinha sido restaurado recentemente. O incêndio foi combatido por 14 bombeiros das corporações de Municipais e Voluntários de Viana, com dois veículos de combate a incêndio e um veículo autoescada. A PSP esteve no local.