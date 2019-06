Bombeiros de Viana socorrem no centro histórico a pedalar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:16 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo implementaram por estes dias uma nova e mais imediata forma de socorro na cidade.

Duas bicicletas estão sempre prontas a serem usadas para, em períodos de maior movimento, os operacionais acederem com maior facilidade e rapidez aos locais, e prestarem primeiros socorros.

Segundo fonte da corporação, a medida já começou a ser aplicada nos últimos dias com a realização até este domingo da Feira Medieval. "Facilitam a mobilidade no centro histórico nos meses de maior fluxo de movimento, permitindo a aplicação dos primeiros cuidados até à chegada da ambulância. E dão apoio a eventos com maior densidade, como as Festas da Agonia e Feira Medieval", indicou a fonte.