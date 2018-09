Bombeiros Voluntários de Viana resgatam idosa pela janela

Idalina Casal 08 Junho 2018 às 17:34 Facebook

Twitter

Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo retiraram, esta sexta-feira, uma mulher com cerca de 70 anos pela janela da sua casa situada no segundo andar de um prédio na rua Carolino Ramos, em Viana do Castelo.

O resgate em grande ângulo foi necessário porque o prédio onde reside a mulher, obesa e sem mobilidade, não tem elevador e as escadas são estreitas. A idosa, que já estava a ser acompanhada pelos serviços sociais e tinha apoio domiciliário diário, foi levada para a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Darque.

Esta operação de resgate em grande ângulo foi feita por uma equipa de três elementos apoiada por outros cinco bombeiros e uma viatura pesada. Os bombeiros voluntários encarregaram-se também de transportar a idosa para a UCC de Darque, numa ambulância tripulada por dois operacionais.