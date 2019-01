Homem encontrado morto em Castelo de Neiva

Andreia Fernandes Hoje às 18:14 Facebook

Foi encontrado o cadáver de um homem em Castelo de Neiva, Viana do Castelo, esta quarta-feira.

O cadáver foi encontrado no decorrer da obra de demolição de uns armazéns junto ao Pedra Alta e, de acordo com fonte dos bombeiros voluntários de Viana do Castelo, tudo indica que já se encontrava no local há uns dias.

O alerta foi dado às 17.17 horas. No local está uma ambulância de emergência médica com dois operacionais e, depois de feitas as devidas diligências de investigação pelas autoridades, o cadáver será removido.