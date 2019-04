Câmara de Viana começou a distribuir 200 mil árvores autóctones para reflorestação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:36 Facebook

Um ato simbólico de oferta dos primeiros exemplares iniciou, esta terça-feira, em Viana do Castelo, uma campanha de distribuição gratuita de cerca de 200 mil árvores autóctones para reflorestação do concelho.

"Reflorestar com Identidade" é como se designa a ação promovida pela Câmara Municipal e que, com recurso a verbas do Norte 2020, criou 115 mil plantas para distribuir.

Segundo o Vereador do Ambiente, Ricardo Carvalhido, àquele lote de árvores de várias espécie nativas, como castanheiros, sobreiros, medronheiros e pinheiros-mansos, juntam-se ainda mais cerca de 100 mil, entre as quais 80 mil carvalhos.

"As 115 mil foram as que conseguimos obter por candidatura, mas se falarmos no total das árvores que temos disponíveis, estaremos a falar certamente de um valor que ultrapassa as 200 mil", disse Ricardo Carvalhido, esta manhã, quando recebia os primeiros interessados.

"Pretendemos replantar. Ou seja, reforçar a nossa cobertura arbórea municipal, mas não vamos cumprir esse desígnio de qualquer forma. Vamos fazê-lo plantando árvores que são do nosso património genético". Explicou ainda que a missão de reflorestação do município, passará principalmente pelos proprietários florestais, a quem serão oferecidas "300 árvores, por parcela de terreno" para plantação em faixas de gestão de combustível.

"Queremos que eles não façam só limpeza de terrenos. Queremos que plantem para criar uma cortina (arbórea) contra a progressão de incêndios, porque estas árvores são difíceis de arder", explicou.

Para ter acesso ao programa, os proprietários devem dirigir-se ao Gabinete Técnico Florestal (GTF), munidos de identificação e caderneta predial. A entrega decorrerá até final de abril e será retomada em outubro.