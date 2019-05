Câmara de Viana compra antigo pavilhão da AIMinho por 1,3 milhões de euros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:04 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira a contração de um empréstimo de 1,3 milhões de euros para compra do antigo pavilhão da Associação Industrial do Minho (AIMinho) naquela cidade.

O imóvel foi a leilão, no âmbito do processo de insolvência da associação, mas este ficou deserto. A autarquia avançou com uma proposta de aquisição, que, segundo o autarca de Viana, José Maria Costa, "foi aceite pela Assembleia de Credores".

A compra carece ainda de aprovação pela assembleia municipal e visto do Tribunal de Contas, mas, de acordo com o presidente da Câmara, deverá concretizar-se "até ao final do Verão".

A Câmara de Viana pretende depois investir mais um milhão na requalificação daquela pavilhão, situado junto ao Campo d'Agonia, para que este "retome a antiga função de dinamização e promoção empresarial". Atualmente funciona naquele espaço um pólo da ETAP (escola profissional), que a edilidade ali pretende manter.