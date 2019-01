Câmara de Viana investe mais de um milhão na pedonalização de quatro ruas do centro histórico

Hoje às 17:30 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo vai investir mais de um milhão de euros numa empreitada de pedonalização de quatro ruas do centro histórico. Esta obra pretende melhorar as condições de mobilidade na Rua dos Rubins, Travessa do Salgueiro, Rua do Anjinho e Travessa Luís Jácome.

Em comunicado, a autarquia adianta que, ainda esta segunda-feira, vão iniciar as obras de pedonalização de outras quatro ruas do centro histórico: Rua da Palha, Rua da Videira, Rua da Gramática e Rua de Santo António.

