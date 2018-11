Câmara de Viana oferece à população 300 pinheiros para o Natal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:20 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo colocou esta sexta-feira 300 pinheiros naturais à disposição no mercado municipal da cidade para oferta à população.

O objetivo é evitar o corte indiscriminado de exemplares para as tradicionais árvores de Natal. A iniciativa está a ser divulgada com a colocação de uma árvore à entrada do centro comercial, junto à estação da CP da cidade.

Os pinheiros foram cortados por funcionários do horto municipal. "Este pinheiro que pode levar para casa foi retirado por profissionais em áreas de floresta onde existe regeneração natural, embora em densidade excessivas", pode ler-se na etiqueta que acompanha as árvores.

Explica também que "o escoamento destes espécimes, evita que os munícipes cortem ou destruam árvores onde não é aconselhável e não fiquem privados de um dos mais simbólicos elementos de natal".