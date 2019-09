Câmara de Viana vai por vasos de flores nas varandas do centro histórico

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Os residentes do centro histórico de Viana do Castelo vão ser convidados pela Câmara Municipal a ceder as suas varandas para colocação de vasos de flores.

A ideia é que a autarquia tome conta dos espaços, assumindo a rega e manutenção das plantas ou, em alternativa e caso assim o desejem, que sejam os próprios proprietários ou arrendatários das casas a florir a sua varanda.

A iniciativa designada "Florir o Centro Histórico" deverá avançar em fevereiro de 2020. O vereador do Ambiente e da Diversidade, Ricardo Carvalhido, informou esta quinta-feira na reunião do executivo municipal que, até lá, será "feito um levantamento dos proprietários e arrendatários para cederem os seus espaços de varanda". E que as plantas para florir a zona histórica "já estão a ser produzidas no horto municipal".

Adiantou ainda que o programa "Florir o Centro Histórico" pretende "contribuir para a valorização estética e ambiental da cidade de Viana do Castelo, e para a tradição portuguesa de decorar as varandas e fachadas que confrontem com o espaço público". A iniciativa será desenvolvida em duas fases, sendo que a primeira incluirá já as principais artérias e praças, como a Praça da República, "sala de visitas da cidade".